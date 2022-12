Joe Biden vai apoiar União Africana como membro permanente do G-20

O Presidente Biden vai anunciar na próxima semana o apoio dos EUA para que a União Africana se torne um membro permanente do Grupo das 20 nações (o G-20), um passo que daria às nações africanas um prémio há muito procurado e que poderia facilitar a cooperação de Biden em questões como a Ucrânia e as alterações climáticas.



O G-20 é um fórum altamente influente para as economias mais poderosas do mundo, e a África do Sul é o único membro do continente, juntando-se a múltiplos participantes da Europa, da Ásia e das Américas.

Biden fará o anúncio durante a Cimeira de Líderes EUA-África a realizar na próxima semana em Washington, disse Judd Devermont, o director sénior do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para os Assuntos Africanos, ao Washington Post.



A União Africana representa os 55 estados do continente.