Joe Biden reforça necessidade da renovação da AGOA

O Presidente americano manifestou nesta quarta-feira, 1, o seu “forte” apoio à renovação da Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOS), “uma legislação histórica e bipartidária que constituiu a base do comércio dos Estados Unidos com a África Subsariana há mais de duas décadas”.

Numa declaração escrita, Joe Biden disse encorajar “o Congresso a reautorizar a AGOA em tempo útil e a modernizar esta importante lei para as oportunidades económicas da próxima década”.



Biden sustenta esse apoio dizendo que essa lei está a facilitar o crescimento económico liderado pelo setor privado em toda a África Subsariana, “aumentando a competitividade dos produtos africanos, diversificando as exportações africanas e permitindo a criação de dezenas de milhares de novos empregos de qualidade em África”.

Os benefícios são sentidos em ambos os lados do Atlântico, segundo Biden, para quem AGOA promove um ambiente mais competitivo para as empresas dos EUA que operam na África Subsaariana.



“Estou empenhado em trabalhar rapidamente com o Congresso e os nossos parceiros africanos para renovar esta lei para além de 2025, a fim de aprofundar as relações comerciais entre os nossos países, promover a integração regional e concretizar o imenso potencial económico de África para nosso benefício mútuo”, afirmou Biden.

O Presidente americano concluiu que, em muitos aspetos, “África é o futuro e por isso quando África tem sucesso, o mundo inteiro tem sucesso”.

Este posicionamento de Biden surge na véspera do início de uma reunião em Pretoria, na África do Sul, entre o Governo americano e representantes e empresas africanas sobre o AGOA.