Joe Biden insta Governo a aumentar atenção médica aos veteranos

Ao assinalar o primeiro Dia dos Veteranos no seu mandato, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ao Governo que dê melhor tratamento médico aos veteranos de guerra expostos ao ar tóxico e que estude as doenças que eles podem ter contraído enquanto serviam no exterior.

Durante anos, os militares americanos foram expostos a fogueiras a céu aberto durante missões nas zonas de guerra do Iraque e do Afeganistão.

Materiais perigosos, veículos e dejetos humanos eram rotineiramente borrifados com combustível de aviação e incendiados, expelindo gases tóxicos e cancerígenos no ar.

Para Biden, a sua decisão é pessoal.

Ele sugeriu, sem provas, que o cancro que matou o seu filho Beau em 2015 estava relacionado à exposição a fossas abertas durante a sua missão militar no Iraque.

"Ele se ofereceu para entrar para a Guarda Nacional aos 32 anos porque achava que tinha a obrigação de ir", disse Biden na convenção do Sindicato Internacional de Empregados de Serviço em 2019, acrescentando: "E por causa da exposição a fossas queimadas, na minha opinião, `por provar ainda`, ele voltou com glioblastoma no estágio 4".

Nesta quinta-feira, 11, o Presidente depositou uma coroa de flores no Cemitério Nacional de Arlington, Estado da Virgínia, nos arredores de Washington, para homenagear os veteranos americanos.

Num breve discurso, ele disse que os veteranos aposentados e aqueles que estão no activo agora são "a espinha dorsal deste país".

“Pedimos muito de vocês por muito tempo, o nosso país está agradecido”, afirmou, desafiando os veteranos que enfrentam problemas médicos ou pensamentos suicidas a procurarem ajuda.

Novos estudos

Os novos estudos relacionados a toxinas irão inicialmente concentrar-se em problemas pulmonares sofridos por tropas expostas ao ar contaminado e a possível conexão com cancros respiratórios raros, de acordo com altos funcionários da Casa Branca, mas serão alargados sempre que outras doenças sejam identificadas.

Em Agosto, o Departamento de Assuntos de Veteranos começou a processar reivindicações de veteranos que sofriam de asma, rinite e sinusite com base na exposição às fossas.

As novas regras permitirão que os veteranos façam reclamações num período de 10 anos.

“A exposição a poluidores e riscos ambientais representa uma grande preocupação para a saúde dos veteranos de todas as gerações”, lê-se numa nota da Casa Branca.

“Também há lacunas e atrasos nas evidências científicas que demonstram ligações conclusivas entre exposições conhecidas e impactos na saúde, deixando muitos veteranos sem acesso aos benefícios do Departamento de Assuntos de Veteranos e tratamento de alta qualidade para lidar com condições de saúde significativas”, acrescentou a nota.

A Casa Branca lembrou que foram necessárias décadas para o Governo compensar os veteranos da guerra do Vietname pela sua exposição ao “agente laranja”.

“Para a mais nova geração de veteranos, as preocupações continuam a aumentar”, concluiu o documento.

O Dia dos Veteranos nos EUA é comemorado a 11 de Novembro para homenagear todos que serviram nas forças armadas.

No início era chamado de Dia do Armistício, em referência ao acordo que pos fim, em 1918, à primeira Guerra Mundial.