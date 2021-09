Joe Biden e Xi Jinping conversam sobre como impedir um conflito entre as duas superpotências

O Presidente dos EUA, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, falaram ao telefone durante 90 minutos na quinta-feira, 9, naquela que é a primeira conversa em sete meses.

Uma nota da Casa Branca indica que os dois líderes discutiram a necessidade de evitar que a competição entre as duas maiores economias termine em conflito.

Biden disse que a "prova estará" sobre se pode ser ultrapassado o impasse com as relações entre as duas superpotências que se encontram no seu ponto mais baixo em décadas.

"O Presidente Biden destacou o interesse duradouro dos Estados Unidos na paz, estabilidade e prosperidade no Indo-Pacífico e no mundo e os dois líderes discutiram a responsabilidade de ambas as nações de garantir que a competição não se transforme em conflito", lê-se no comunicado.

Reuniões ocasionais de alto nível desde a primeira conversa entre os dois líderes registaram pouco progresso em temas como direitos humanos e até transparência sobre as origens da pandemia.

A Casa Branca acrescentou que Biden e Xi tiveram "uma discussão ampla e estratégica", sobre áreas onde os interesses e valores convergem e divergem.

A conversa centrou-se em questões económicas, alterações climáticas e Covid-19, acrescentou uma fonte do Governo dos Estados Unidos.