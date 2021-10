Joe Biden e Papa Francisco reúnem-se no dia 29 no Vaticano

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontra-se com o Papa Francisco no Vaticano no fdia 29 de Outubro, informou a Casa Branca nesta quinta-feira, 14.

“Eles discutirão o trabalho conjunto a ser desenvolvido no respeito à dignidade humana fundamental, incluindo o fim da pandemia da Covid-19, como enfrentar a crise climática e a atenção a dar os pobres”, lê-se no comunicado que acrescenta que a a primeira-dama, Jill Biden, também participará da audiência com o papa.

A reunião no Vaticano acontece na véspera de uma cimeira de dois dias dos líderes do G20 em Roma.

No encontro, Joe Biden espera chegar a um acordo sobre a taxa mínima global de imposto de renda corporativo de 15% que vai garantir que as empresas continuem a evadir à tributação, de acordo com um funcionário da Casa Branca, citado pela agência Reuters.

Em Glasgow, o Presidente americano participará na Conferência do Clima, das Nações Unidas, a 1 e 2 de Novembro.

A mesma fonte acrescentou que Biden anunciará "acções importantes".