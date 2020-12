Joe Biden confirma secretária de Tesouro e anuncia equipa económica

O projectado Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta segunda-feira, 30, o nome da ex-presidente do banco central, a Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, como secretária do Tesouro.

"Janet Yellen é indicada para ser secretária do Tesouro e se confirmada, será a primeira mulher a comandar o Departamento do Tesouro nos seus 231 anos de história", anunciou um comunicado da equipa de transição de Biden.

Yellen já havia quebrado uma barreira quando o ex-Presidente democrata Barack Obama a escolheu para chefiar o banco central em 2014, posição da qual foi deposta por Donald Trump quatro anos depois.

No Fed, Yellen era vista como mais inclinada a políticas brandas, como manter as taxas de juros baixas para proteger o emprego.

"Conforme começamos a trabalhar para controlar o vírus, esta é a equipa que proporcionará alívio económico imediato para o povo americano durante esta crise económica e nos ajudará a reconstruir nossa economia melhor do que nunca", disse Biden no comunicado.

O democrata nomeou também Neera Tanden, actual presidente do Center for American Progress, uma organização liberal de pesquisa e defesa de políticas públicas de Washington, para o cargo de directora do Escritório de Gestão e Orçamento do Governo e caso for confirmada pelo Senado será a primeira mulher negra e a primeira sul-asiática-americana a chefiar a agência.

Joe Biden também nomeou o primeiro afro-americano nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, que tem uma longa trajectória em política económica.

A equipa económica democrata inclui também Cecilia Rouse, reitora da Escola de Relações Públicas e Internacionais da Universidade de Princeton, como presidente do Conselho de Consultores Económicos da Casa Branca.

Ela será a primeira negra a ocupar o cargo.

Os economistas Jared Bernstein e Heather Boushey foram esclhidos para o Conselho Económico.

As mais recentes nomeações de Joe Biden dão corpo à promessa dele de montar um escalão superior de governantes que demograficamente "se pareça com a América", composto por várias mulheres e pessoas de minorias.

No domingo, Joe Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris nomearam uma equipa de comunicação composta apenas por mulheres, a ser chefiada pela directora de comunicação da campanha Kate Bedingfield e Jen Psaki como secretária de imprensa.