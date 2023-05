Joe Biden confiante em acordo com Congresso para evitar que país deixe de honras seus compromissos

O Presidente americano disse nesta quarta-feira, 17, estar "confiante" de que será alcançado um acordo com os dirigentes republicanos do Congresso para evitar um calote da dívida potencialmente catastrófico, antes da data limita de 1 de Junho.



"Todos os responsáveis concordaram que não entraremos em dívida", disse Biden em breves comentários na Casa Branca, pouco antes de partir para a cimeira do G7, as mais líderes economias do mundo, no Japão.

Joe Biden afirmou que as negociações com os republicanos do Congresso foram produtivas e sublinhou que ele e os legisladores se unirão “porque não há alternativa”.

As afirmações do Presdiente americano foram feitas depois de ontem ter mantido no Salão Oval, na Casa Branca, uma segunda ronda de negociações com os líderes do Congresso visando evitar o calote da dívida.

O Presidente e presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano, encarregaram a um número de negociadores a responsabilidade conseguir um acordo final nos proximos dias.