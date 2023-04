Joe Biden anuncia recandidatura à Presidência dos EUA

O Presidente dos EUA lançou oficialmente a campanha à sua reeleição nesta terça-feira, 25, com um apelo, em vídeo, aos americanos que lh deem mais tempo para "terminar o trabalho" iniciado em 2021 e que, segundo ele, visa recuperar a "alma da América".

"Quando concorri à Presidência há quatro anos, disse que estávamos numa batalha pela alma da América. E ainda estamos", disse Joe Biden no vídeo, que abriu com imagens da invasão do Capitólio a 6 de Janeiro de 2021 e de activistas pelos direitos ao aborto em protesto junto ao Supremo Tribunal.

O democrata sublinhou que “cada geração de americanos enfrentou um momento em que teve que defender a democracia” e desafiou os americanos a defenderem as "nossas liberdades pessoais (...) o direito de voto e nossos direitos civis”.

Biden disse que os republicanos tentam restringir "o acesso a abortos, cortar a Previdência Social, limitar os direitos de voto" e “dizer às pessoas a quem elas devem amar”.

Apesar do anúncio, os candidatos oficiais dos dois principais partidos políticos só serão escolhidos no Verão de 2024, mas, como acontece historicamente, esperava-se a recandidatura de Biden, apesar de que, no ínicio de um eventual segundo mandato, ele terá 82 anos de idade.

O vídeo é divulgado quatro anos após Biden ter oficializado sua candidatura à Casa Branca em 2020.