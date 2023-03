João Lourenco pede investimento japonês na agroindústria

O Presidente angolano fez uma forte defesa do ambiente económico e empresarial do seu país no Japão e convidou os empresários a investirem em Angola, sobretudo no sector agroindustrial do país.

Na abertura do Fórum de Negócios Japão – Angola, que se realizou nesta segunda-feira, 13, na capital nipónica, João Lourenço assegurou que o seu país dispõe hoje de um ambiente de “maior transparência, de boa governação”, com “acções claras” de combate à corrupção e impunidade.

Ele acrescentou que o país que “respeita e protege a propriedade privada e a sã concorrência entre os agentes económicos”, com especial atenção na circulação internacional de capitais, dos rendimentos e dividendos.

O Governo está a realizar “importantes reformas visando tornar-se num país cada vez mais aberto ao mundo, sobretudo com um clima de negócios mais acolhedor do investimento privado nacional”, sublinhou Lourenço, quem insistiu ao desafiar os empresários a investirem “para além da extracção de petróleo e gás”, mas particularmente “na agropecuária, pescas, indústria, turismo e serviços”.

Archer Mangueira promove Namibe

Entretanto, no final do fórum, em entrevista à VOA, a partir da capital Nipónica, o governador do Namibe, Archer Mangueira, disse que o e evento “serviu para partilhar com os presentes empresários japoneses, empresários angolanos sobre a evolução projecto integrado do desenvolvimento da baia do Namibe, a componente alargamento e modernização do terminal de contentores e também o alargamento da parte comercial do porto do Namibe, é um projecto que está andar bem e vai ser concluído dentro do prazo em 2025”.



Com o presidente da Toyota Corporation, Ichiro Kashitani, Archer Mangueira, revelou ter abordado também a possibilidade de implementação de novos projectos para o Namibe, nomeadamente na formação de jovens na área da mecânica, electricidade, energia solar e dessalinização da água do mar.



“Concretamente três iniciativas, realização de um projecto de dessalinização para aproveitar uma matéria-prima cá, a natureza nos oferece água do mar, por irmos minimizando o tema da escassez de água na província”, conclui o governador.

PR, Imperador e primeiro-ministro

No final da tarde desta segunda-feira, o Presidente angolano analisou as relações bilaterais com o primeiro-ministro Fumio Kishida.

O Presidente angolano iniciou hoje o seu programa de visitas de três dias ao Japão