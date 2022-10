João Lourenço regressa ao país e "acalma" os cidadãos

O Presidente da República de Angola regressou nesta segunda-feira, 3, ao país, proveniente da Espanha, onde esteve em visita descrita como privada desde o dia 23.



Na Base Aérea de Luanda, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, João Lourenço recebeu cumprimentos de boas-vindas da vice-presidente, Esperança Costa, como é tradicão.



Entretanto, a viagem do Presidente angolano, de mais de 10 dias, gerou um sem número de especulações nas redes sociais e na imprensa, sugerindo que João Lourenço tinha saído do país por motivos de saúde.



De resto, as saídas não oficiais do Presidente angolano são sempre descritas como privadas, deixando a sociedade sem saber se o Chefe de Estado está em gozo de férias ou doente.



O antigo deputada Makuta Nkondo responsabiliza os serviços de Apoio ao Presidente da República pelas informações que sugeriam que o estadista angolano tinha viajado de urgência por motivos de saúde.



“São provocadas pelo secretismo em torno da vida privada do Presidente da República”, afirmou o antigo jornalista, para quem a população do país tem o direito de saber da vida privada do Presidente da República.



O analista Salvador Freire também entende que os Serviços de Apoio ao Presidente da República deviam esclarecer aos angolanos o tipo de visita privada que o Chefe de Estado realiza cada vez que sai do país em visita não oficial.



“Porque isso leva os cidadãos a várias especulações e até execessos”, sublinha.



Freire considera que “a saúde do Presidente preocupa a todos os angolanos e apenas aos membros do partido que dirige, o MPLA”.

Refira-se que, por anos, o falecido Presidente José Eduardo dos Santos deslocava-se a Barcelona, na Espanha, também sem informar o objectivo das visitas, até que se soube que eram por motivos de saúde.

Depois de deixar o poder, Santos passou a residir em Barcelona, onde morreu por doença no dia 8 de Julho.