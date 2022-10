João Lourenço reafirma combate à corrupção mas não dá datas para eleições autárquicas

O presidente angolano João Lourenço reafirmou hoje a determinação do seu governo em continuar com o combate à corrupção e renovou o compromisso com a realização de eleições autárquicas sem contudo avançar qualquer data.

O presidente falava perante no seu discurso sobre o estado da nação perante o novo parlamento saído das eleições de Agosto em que o seu partido MPLA tem uma presença diminuída face á anterior legislatura nao tendo agora maioria qualificada.

Isto significa segundo analistas que o MPLA terá que estar mais aberto a compromissos face uma oposição galvanazida com os resultados.

Num longo discurso o presidente angolano disse que combate à corrupção “continua a ser levado a cabo com determinação" afirmando que desde que asusmiu a presidência pela primeira vez em 2017 foram instaurados 527 processo dos quais 247 foram concluídos com 106 processos crime.

A recuperação de valores desviados, atinge o valor de 5.600 milhões de dólares entre 2019 e setembro de 2022, enquanto a apreensão de bens e valores chega aos 15.000 milhões de dólares

No que diz respeito às autarquias o Presidente angolano afirmou que continua empenhado em reforçar o poder local e anunciou que vai apresentar uma proposta de lei relativa às autoridades tradicionais e às relações institucionais entre estas e o Estado angolano.

Na economia João Lourenço disse ainda que na sua presidência o pais tinha revertido a situação macroeconómica do pais que alcançou saldos fgiscais positios á excepção do ano de 2020 devido à COVID-19

Novo parlamento traz desafios para o MPLA face a crescente presença da oposição

O novo ano parlamentar aberto neste sábado será de enormes desafios

para o partido no poder que não conta com uma maioria qualificada e

viu crescer o seu principal rival político, no caso a UNITA, que

registou números históricos nas últimas eleições realizadas a 24 de

Agosto.



Nesta quinta legislatura as atenções vão estar concentradas,

exclusivamente nos dois grupos parlamentares, sendo que o Partido de

Renovação Social, a Frente Nacional de Libertação de Angola e o

estreante Partido Humanista de Angola não tiveram mandatos suficientes

para se constituírem em grupos parlamentares.



O líder do grupo parlamentar do MPLA Virgílio de Fontes Pereira garantiu terem recebido orientações do Presidente do partido, para os deputados observarem as normas da disciplina interna e promoverem o bom relacionamento com os partidos na oposição representados na Assembleia Nacional.

Fontes Pereira disse que partido está consciente de estar com uma maioria mais curta, que é absoluta e não qualificada, que impõe cuidados adicionais

em termos de estratégia.

Analistas acreditam que as discussões no actual parlamento angolano

vão ser marcadas por negociações e equilíbrios. Para falar sobre o

assunto ouvimos o ex-deputado Lindo Bernardo Tito e o analista

político, Albino Pakisi.

Ouça a reportagem aqui