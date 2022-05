João Lourenço proíbe membros dos governo de deixarem o país

As deslocações de ministros, secretários de Estado, governadores e vice-governadores provinciais para o estrangeiro serão suspensas a partir do próximo dia 15 de Maio, de acordo com um despacho do Presidente João Lourenço publicado, nesta segunda-feira, em Diário da República.

Prestação de conta, responsabilização dos quadros do executivo e receios de fuga para o exterior podem estar na base de um despacho presidencial que proíbe saída de membros de executivo do país a partir de 15 deste mês disseram analistas políticos.

Segundo o académico Nuno Álvaro Dala “uma terceira razão prende-se naturalmente com a estratégia eleitoral, ou seja, João Lourenço quer que essas figuras desempenhem um papel fundamental enquanto membros deste partido para que prestem um apoio na campanha eleitoral”.

Para Dala, o Presidente João Lourenço, deve igualmente, proibir o uso dos meios do estado na sua campanha eleitoral.

“O presidente da republica deve também ter a coragem de proibir que se use os meios do estado para o seu partido”, disse.

Já o professor e jurista Domingos Chipilica acredita que muitas outras medidas podem ser tomadas.

"Respeitando o princípio das candidaturas, aproximando-se ao período eleitoral, era necessário também que aqueles que se vão dedicar ao pleito eleitoral, suspendam os seus vínculos, sob pena de ferir o preciso de igualdade entre as candidaturas", disse. Chipilica para quem “por outro lado, esta é uma forma de medir a transparência ate porque os meios públicos não podem estar ao serviço de um ou de outro candidato.

"Eu penso que o próximo passo poderá ser esse”, acrescentou.

A suspensão vigorará "até à investidura do Presidente da República resultante das Eleições Gerais de 2022”, conforme estabelece o número 1 do despacho Presidencial n.º 113/22.

No preâmbulo do despacho, o Chefe de Estado justifica a medida "considerando que se avizinha o termo do mandato do Executivo referente ao período 2017/2022”, como estabelece a Constituição angolana e "tendo em conta a necessidade de se maximizarem os resultados do trabalho de articulação institucional desenvolvido, bem como efectuar o balanço das actividades realizadas ao longo do mandato pelos diversos órgãos da administração central e local do Estado”.

O número 2 do despacho, esclarece que a suspensão de saídas para o estrangeiro não se aplica somente ao ministro e secretários de Estado do Ministério das Relações Exteriores.

Outra excepção é aberta às "entidades que se desloquem para atender a situações pontuais e inadiáveis, desde que devidamente autorizadas”.