João Lourenço mantém intensa agenda económica em Paris

O Presidente angolano, João Lourenço, deve encontrar-se nesta terça-feira, 18, com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, anfitrião da Cimeira sobre o Futuro das Economias Africanas, que decorre hoje em Paris.

Os dois Chefes de Estado devem analisar principalmente as relações económicas entre Luanda e Paris.

A visita de Macron a Angola, prevista para Maio de 2020 mas adiada devido à pandemia da Covid-19, poderá também estar na agenda da conversa.

Entretanto, antes, João Lourenço e o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, analisaram a cooperação entre os dois países, num encontro de 35 minutos, sem declarações no final e no qual também passaram em revista a situação política, de paz e segurança na região Austral e Central de África.

O dia de ontem foi reservado pelo Presidente angolano para três importantes reuniões com empresários.

O presidente da sociedade francesa Suez, Bertrand Camus, destacou no final do encontro o envolvimento da empresa no novo projecto Bita, que vai reforçar o abastecimento de água à cidade de Luanda.



Camus adiantou que o projecto Bita está avaliado em 300 milhões de dólares americanos e será implementado em três anos, com financiamento francês.

O vice-presidente Executivo de Sistemas Espaciais da Empresa Airbus, Jean Marc Nasr, também encontrou-se com Lourenço, tendo os dois abordado a cooperação entre as partes, nomeadamente nonovo satélite de telecomunicações AngoSat-2.



Entretanto, Nasr admitiu investir também no sector das finanças em Angola, intenção também revelada pelo presidente do banco Rothschild, Thibaud Foucarde, quem admitiu abrir um escritório em Angola.

João Lourenço deve regressar amanhã a Luanda.