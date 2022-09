"João Lourenço deve nomear pessoas sérias" para o Governo, diz analista político

A dias de Angola ter um novo Governo, liderado mais uma vez por João Lourenço, o presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) diz que o Chefe de Estado tem sido enganado por alguns dos seus auxiliares, o que leva um analista político a defender que ele deve nomear pesssoas sérias para os cargos no Governo.



Lideres juvenis partidários dizem que João Lourenço é conivente com essa situação.

Isaías Calunga, presidente do CNJ, apresentou como exemplo de que o Presidente da República está a ser enganado por alguns dos seus auxiliares a forma como as habitações de algumas centralidades na província de Luanda estão a ser entregues.



Entretanto, Agostinho Kamuango, líder da Juventude Unida Revolucionaria de Angola, organização juvenil com assento no CNJ, diz que “o Presidente tem-se deixado enganar, porque ele é o titular do poder executivo, por tudo que o angolano pass,a em grande medida, ele é o culpado”.



Por seu lado, Kiaku Kiala, líder da Juventude da Frente Nacional para Libertação de Angola, também com assento no CNJ, diz que o Presidente “sabe que tem sido enganado”.



Já Gaspar Fernandes, líder da Juventude do PRS, também com assento no CNJ, lembra que Isaías Calunga está dentro das estrutura e “sabe como é que tem sido enganado”.



Para o analista Agostinho Sikato, há muita possibilidade de João Lourenço ser enganado, mas, para evitar tal cenário, ele “tem de nomear pessoas de confiança e sérias, mas o que acontece é que as pessoas não são responsabilizadas pelo que fazem e continuam aí”.



João Lourenço toma posse na quinta-feira, 15, para um segundo mandato e deve nomear o Governo de seguida.