Jill Biden representa EUA na oficialização do regresso do país à UNESCO

A primeira dama americana chegou a Paris nesta segunda-feira, 24, para assistir à formalização do regresso dos Estados Unidos à Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).



Jill Biden, que está acompanhada da filha, Ashley, falará na terça numa cerimónia em que será hastiada a bandeira americana após uma ausência de cinco anos.

Também amanhã, Jill Biden desloca-se ao Palácio do Eliseu para um encontro com a sua homóloga, Brigitte Macron, ex-professora tal como ela.

Altos funcionários da Administração Biden disseram que o regresso à UNESCO encaixa-se no objetivo do Presidente de fortalecer as parcerias globais e renovar o compromisso com a liderança americana na ONU e noutras organizações internacionais para servir como um contraponto às nações que não compartilham os valores dos EUA.



“A primeira-dama, como educadora vitalícia e crente no poder da oportunidade educacional em todo o mundo, sente-se honrada em ajudar a celebrar este importante marco”, disse Elizabeth Alexander, porta-voz da primeira dama.



Ela acrescentou que Jill Biden “espera levantar a bandeira dos Estados Unidos mais uma vez na sede da UNESCO, para mostrar o compromisso do nosso país com a cooperação internacional em educação, ciência e cultura”.



Os EUA retiraram-se da organização sediada em Paris em 2018, por decisão do então Presidente Donald Trump, que alegou que a UNESCO era tendenciosa contra Israel.



Filha e mãe de militares americanos, a primeira-dama aproveitará a sua estada na capital francesa para visitar o Cemitério e Memorial Americano da Bretanha, onde vai homenagear os mais de 4.400 militares dos Estados Unidos enterrados ali, a maioria dos quais morreu na Normandia e na Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial.



Antes de regressar a Washington na quarta-feira, Biden visitará histórico Mont-Saint-Michel, uma abadia beneditina de 1.000 anos que é Património Mundial, e que fica na ilha na Normandia.