James dá ânimo aos Lakers para o confronto com os Pacers na final da Taça da NBA

O Los Angeles Lakers, impulsionado pelos 30 pontos do eterno LeBron James, derrotou o New Orleans por 133 a 89 na quinta-feira e garantiu o título contra o novato Indiana no primeiro torneio da temporada da NBA.



James, que celebrará seu 39º aniversário em 30 de dezembro, foi implacavelmente eficiente, acertando nove de suas 12 tentativas de arremesso, incluindo quatro de quatro de três pontos.



Ele marcou 30 pontos, além de cinco rebounds e oito assistências, em menos de 23 minutos de jogo.



"Extraordinário" e "de outro mundo" foram duas palavras que o treinador dos Lakers, Darvin Ham, usou para descrever James, que também sofreu três faltas.



"Ele é o melhor definidor de tom", disse Ham. "A sua energia, o fato de sacrificar o seu corpo - três faltas. Ele deu-nos o tom em ambos os lados do campo de basquetebol esta noite."



Ele ficou de fora durante todo o quarto período, com as duas equipas a retirarem os titulares. Os Lakers tinham assumido o controlo total, tendo marcado mais do que os Pelicans 43-17 no terceiro período.



A primeira semifinal do novo torneio foi completamente diferente, com Tyrese Haliburton marcando 27 pontos para levar o Pacers à vitória por 128 a 119 sobre o Milwaukee Bucks em um jogo que teve 16 mudanças de liderança - sete delas no quarto período.

O torneio da temporada, concebido para dar mais emoção ao início da longa temporada da NBA, provou ser a vitrine perfeita para os Pacers, que nunca ganharam um título da NBA.



Para os Lakers, cujos 17 títulos da NBA estão empatados com os Boston Celtics como os mais importantes da história, é uma oportunidade de entrar no piso térreo da nova competição.



Mas James, quatro vezes campeão da NBA, disse que o Lakers não vai deixar que isso o distraia do objetivo de longo prazo de encerrar sua 21ª temporada na NBA com outro título em junho.