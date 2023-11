Jacob Lew nomeado embaixador dos EUA em Israel

O Senado americano confirmou Jacob Lew novo embaixador em Israel, no momento em que o país trava uma guerra com o Hamas.



Lew foi secretário do Tesouro durante o mandato do Presidente Barack Obama.

Na audiência no Senado, ele prometeu ficar lado a lado com os líderes de Israel enquanto eles respondem ao ataque do grupo radical a 7 de outubro, e afirmou que "neste momento, não há missão maior do que ser solicitado a fortalecer os laços entre os Estados Unidos e o Estado de Israel."



Os Estados Unidos não têm embaixador em Israel desde que Tom Nides deixou o posto em julho.