Italiano e francês detidos com 227 quilos de cocaína em Cabo Verde

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um cidadão italiano e Termo de Identidade e Residência (TIR) a um francês, detidos numa embarcação proveniente do Brasil com 227 quilos de cocaína.



Em nota publicada nesta terça-feira, 25, no seu site na internet, a Polícia Judiciária (PJ) confirma que eles "foram detidos em flagrante delito no passado dia 20 de Outubro, no âmbito de uma operação realizada numa embarcação de bandeira francesa em São Vicente".

A embarcação com a droga era proveniente do Brasil e tinha como destino Europa, mais concretamente a Espanha, ainda segundo a PJ, que indicou terem sido apresentados à justiça no sábado, 22.

O francês tem 26 anos e o italiano 63 anos de idade.