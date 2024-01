Istambul: Um morto em ataque numa igreja católica romana

Dois agressores mascarados atacaram uma igreja católica romana, em Istambul, durante uma missa dominical, matando uma pessoa, disseram autoridades turcas.

Os agressores armados atacaram a Igreja de Santa Maria, no distrito de Sariyer, às 11h40, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Ele não especificou que tipo de armas foram usadas ou se mais alguém ficou ferido.

Yerlikaya condenou o ataque e disse que as autoridades trabalham na captura dos agressores. Uma investigação foi aberta.

Um pequeno vídeo que circula nas redes sociais aparentemente retrata o momento do ataque, com dois homens mascarados entrando na igreja e abrindo fogo, com todos os crentes caindo no chão. Os dois homens então saem abruptamente.

As autoridades turcas instituíram uma proibição da cobertura mediática do ataque.

O presidente camarário de Istambul, Ekrem Imamoglu, ofereceu as suas condolências e apoio às minorias religiosas na cidade, que, como a Turquia como um todo, é principalmente muçulmana.

“Não há minorias nesta cidade ou neste país. Somos todos cidadãos reais”, disse ele aos repórteres.

Tuncer Cihan

O Papa Francisco referiu o ataque em comentários na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, no domingo.

“Expresso a minha proximidade à comunidade (da Igreja) de Istambul, que durante a missa sofreu um ataque armado com um morto e alguns feridos”, disse o pontífice.

Em declarações à Associated Press, o sobrinho da vítima identificou o homem falecido como Tuncer Cihan.

Ele observou que o alvo era a igreja e não o seu tio. “Ele era um indivíduo com deficiência mental que não tinha ligação com a política ou organizações (criminosas). Ele foi lá a convite e foi vítima do destino”, disse Cagin Cihan.

A igreja é administrada por uma ordem italiana de frades franciscanos.

O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse que o seu ministério está a acompanhar a situação junto com a Embaixada Italiana na capital da Turquia, Ancara, e o consulado em Istambul.

“Expresso as minhas condolências e firme condenação pelo vil ataque à Igreja de Santa Maria″, escreveu Tajani. Ele acrescentou que “estou certo de que as autoridades turcas irão prender os responsáveis”.