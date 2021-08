Isabel dos Santos pode integrar Frente Patriótica mas só como empresária – Adalberto Costa Júnior

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, admitiu a possibilidade de Isabel dos Santos participar na proposta Frente Patriótica Unida mas apenas como empresária.

Costa Júnior, defensor de mudanças no modelo do Governo angolano para a recuperação de activos no exterior, teceu estas considerações na visita à província de Benguela, que terminou com encontros com jovens, sociedade civil e autoridades tradicionais.

Abordado pela VOA, o presidente da UNITA afirmou, que a Frente Patriótica tem um espaço próprio para a classe empresarial, mas não só.

"Estou a colocar (no baralho) todos aqueles que podem contribuir, não exclui ninguém, ela também não”, disse o dirigente, que contudo acrescentou: “Fazer política na Frente Patriótica... não, até porque os empresários têm o seu espaço específico, mas o angolano é livre, se alguém quiser não há problemas", acrescentou.

A proposta Frente Patriótica visa unir todas as forças da oposição nas próximas eleições em Angola e engloba para além da UNITA, o Bloco Democrático e o projecto Pra Já Servir Angola.

Pouco antes, no comício, tinha falado do que julga ser melhor para a recuperação de activos: "Uma parte vai para o Estado, para criar infra-estruturas, dar dignidade ao povo, a outra fica com ele, não há problemas, desde que seja obrigado a investir no nosso país, na criação de empregos", referiu o líder do "Galo Negro".

Dados da PGR indicam que Angola recuperou já 5,3 mil milhões de dólares norte-americanos, em dinheiro e imóveis. Sectores da sociedade civil, movidos pela situação social, continuam a questionar a aplicação destas verbas.