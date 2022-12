Isabel dos Santos contrata firma americana para expor violações dos direitos humanos do Governo de João Lourenço

A empresária angolana Isabel dos Santos contratou uma companhia de consultoria e lobby americana para junto do Governo dos Estados Unidos denunciar alegadas violações de direitos humanos do Executivo do Presidente João Lourenço.

O contrato com a companhia Stryk Global Diplomacy tem um valor máximo de cinco milhões de dólares com um pagamento imediato de 125 mil dólares.

“O consultor irá envolver-se com o Governo dos Estados Unidos para expor os crimes e abusos de direitos humanos do Presidente João Lourenço e levará a cabo tarefas adicionais numa base acordada”, lê-se no documento que não dá contudo outros pormenores sobre essas “tarefas”.

O acordo foi assinado por Isabel dos Santos, no passado dia 29, segundo a data escrita à mão debaixo da assinatura dela, e revela ainda que uma companhia de advogados sediada em Mayfair, um dos bairros mais afluentes de Londres, será o ponto de contato com a empresária, cuja morada ou paradeiro não estão incluídos no documento.

Ao abrigo das leis americanas, o contrato foi registado junto do Departamento de Justiça que mantém uma lista de todas as companhias que fazem campanhas ou actuam a favor de países estrangeiros.

O contrato, publicado em primeira mão pela publicação África Report, surge numa altura em que Isabel dos Santos faz face a um mandado de captura internacional por alegados crimes financeiros em Angola que terão resultado em prejuízos de centenas de milhões de dólares para Angola.

Isabel dos Santos nega ter cometido qualquer ilegalidade.

Há alguns meses, o Governo americano impôs uma proibição de viagens aos Estados Unidos a Isabel dos Santos pelo seu envolvimento em “actos de corrupção através do uso inapropriado de fundos públicos para seu beneficio pessoal”.