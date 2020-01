Irão envia caixas negras de avião abatido para a Ucrânia

O Irão vai enviar para a Ucrânia as caixas negras do avião ucraniano abatido acidentalmente este mês, disse a agência de notícias Tasnim neste sábado, 18 de janeiro.

As autoridades iranianas também contam com especialistas de França, Canadá e Estados Unidos para examinar a informação das caixas, que não serão examinadas no Irão, mas em França, disse a agência.

O ministro canadiano, Justin Trudeau, que tem pressionado para a investigação do derrube do avião, disse na sexta-feira, que o Irão deveria enviar as caixas para França. No avião seguiam 56 cidadãos do Canadá.

O Irão, que inicialmente negou ter abatido o avião, tem enfrentado uma crise em consequência disso, com manifestações tanto dentro, quanto fora do país.

Todas as 176 pessoas a bordo do avião morreram, quando o aparelho da Ukrainian International Airlines foi abatido a 8 de janeiro, depois de ter decolado de Teerão com destino à capital ucraniana Kiev.

O derrube do avião aconteceu numa altura em que o Irão estava em alerta máximo sobre possível retaliações na sequência de ataques aéreos contra bases iraquianas com tropas americanas.

Esses ataques aéreos foram levados a cabo pelo Irão em vingança contra a morte do seu general Qassem Soleimani, a 3 de janeiro.