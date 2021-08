Irão diz que Joe Biden não é diferente de Donald Trump

Uma destacada entidade do governo iraniano acusou o presidente dos Estados Unidos Joe Biden de ilegalmente ameaçar o Irão ao afirmar que poderia considerar “outras opções” se as negociações sobre o programa nuclear iraniano não produzirem resultados.

“O enfâse em usar ‘outras opções’ contra o Irão é equivalente a ameaçar ilegalmente outro país e estabelece o direito do Irão reciprocar”, disse o secretário do Conselho Supremo dede Segurança Nacional Ali Shankhani.

Num enconttro ontem na Casa branca o presidente Biden disse ao primeiro-ministro israelita Naftali Bennett que dá prioridade à diplomacia para se tentar controlar o programa nuclear doIirão mas que se negociações falharem os Estados Unidos iriam considerar outras opções não especificadas.

Negociacões indirectas entre os Estados Unidos e o Irão que estavam a decorrer em Viena estão suspensas desde o passado dia 20 de Junho na sequência das eleições irnianas que levaram ao poder o novo presidente Ebrahim Raisi que tem estado a formar um novo governo.

O supremo líder do Irão Ayatollah Khamenei disse hoje que a política do presidente Joe Biden em relação ao programa nuclear não é diferente da do presidente Donald Trump.

“A actual administração dos Estados Unidos não é diferente da anterior porque exige com palavras diferentes o que Trump tinha exigido do Irão no programa nuclear”, disse Khamenei citado pela televisão estatal.

A administração Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear envolvendo também outra nações e desde então o Irão tem vindo a violar os termos desse acordo.

A Agência Internacional de Energia Atómica disse este mês que o Irão acelarou o enriquecimento de urânio para níveis próximo do usado para armas nucleares, algo que fez aumentar as tensões entre Teerão e países ocidentais.