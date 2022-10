Interesses individuais e falta de liderança entre as causas para 20 anos do MLSTP-PSD sem ganhar eleições

Há 20 anos que o partido da Independência de São Tomé e Príncipe não vence as eleições legislativas no país.



Entretanto, nesse período o MLSTP-PSD esteve oito anos no poder através de coligações com pequenos partidos, em detrimento do vencedor das eleições, que tem sido sempre o ADI.



Os candidatos do MLSTP-PSD às eleições presidenciais também nunca foram eleitos desde da instalação do regime multipartidário.



Aurélio Martins foi duas vezes presidente do MLSTP-PSD e, em 2018, na sequência de divergências internas perdeu a liderança para Jorge Bom Jesus, a cinco meses das eleições legislativas.

“O maior problema do MLSTP-PSD são os interesses individuais e de grupos", afirma Martins, sublinhando que uma das razões das guerras internas está ligada à cervejeira Rosema, actualmente propriedade do empresário angolano Melo Xavier, antes controlada pelos conhecidos “Irmãos Monteiro”.



Óscar Baia foi membro da comissão política do MLSTP-PSD, afastou-se do partido há 20 anos, mas ainda aguarda o momento certo para regressar.



“Despois desta última derrota nas eleições de 25 de Setembro, telefonei ao actual presidente, Jorge Bom Jesus, pedindo para que abandonasse a liderança do MLSTP-PSD para que seja encontrada nova pessoa, capaz de unir o partido num objeto único que é o de progresso de São Tomé e Príncipe”, revela Baía.



Além das lutas internas, o analista político Liberato Moniz aponta outras razões para este fracasso político.



“Este partido só reconhece as suas bases quando se aproximam as eleições. O MLSTP-PSD tem demonstrado que não está preocupado com os problemas a população”, afirma Moniz.



Adelino Cassandra, outro analista políticos, que tem acompanhado o percurso do MLSTP-PSD nas últimas décadas, considera que "a liderança é fundamental, mas desde que Pinto da Costa deixou a presidência do MLSTP-PSD, nunca mais surgiu um líder que conseguisse congregar o partido num rumo, uma estratégia para ter a força que tinha no regime monolítico”.



O também analista político Celsio Junqueira considera que o partido da Independência Nacional precisa libertar-se do passado.



“O próprio discurso do MLSTP ainda tem raízes no sistema socialista comunista da primeira república e o partido não consegue convencer o eleitorado jovem que representa 70 por cento da população”, aponta aquele analista político.



A última vez que o MLSTP-PSD venceu as eleições legislativas em foi em 2002.