Insurgentes atacam instalação católica e matam religiosa em Nampula 

Uma religiosa católica foi morta no distrito de Memba, Posto Administrativo de Chipene, na província moçambicana de Nampula por insurgentes que queimaram um centro de saúde, uma igreja e a residência de irmãs católicas.

Trata-se da irmã Maria de Coppi, de 83 anos de nacionalidade italiana, confirmou o bispo da diocese de Nacala, Dom Alberto vera, quem destacou igualmente que “hoje pela manhã os padres encontraram dois corpos decapitados”.



Os terrorristas iniciaram as suas incursões no período da tarde quando incendiaram uma mesquita, o que provocou medo na população e por volta das 21 horas voltaram e assassinaram, no total, seis pessoas e sequestraram mais três.



Os terrorristas ainda queimaram casas da população, casas das irmãs , dos padres, escola e centro de saúde de chipene para além de vandalizaram a igreja local.



“Durante o ataque, outras irmãs católicas, um grupo de meninas internadas bem como os padres tiveram que se refugiar para as matas em busca de locais seguros”, disse o religioso.



Na região, o ambiente é considerado preocupante com dezenas de pessoas a abandonarem suas casas, apesar da presença de militares para garantir a segurança.



O secretário de Estado da província de Nampula, Mety Gôndola, ao falar no decurso das cerimónias do dia dos Acordos de Lusaka, descreveu a situação como preocupante, uma vez que há várias perdas nas comunidades e lamentou apelando à solidariedade e à busca de respostas sobre este fenómeno.



“A nossa luta é que a província de Nampula não tenha uma situação contínua de desestabilização e não seja ponto de recolha de jovens para a desestabilização do país”, afirmou Gôndola.



De referir que este é o segundo ataque ao distrito de Memba e o terceiro na província de Nampula em menos de uma semana.