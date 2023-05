Instituto de Pescas de Angola faz face a acção judicial após a morte de três estudantes por afogamento

Dois professores presos e acusações de negligência do Instituto de Pescas é o resultado de uma tragédia ocorrida no mar no passado dia 5 deste mês em que três alunos dessa instituição morreram afogados.

Os três alunos morreram durante a realização de uma aula prática no mar, do Instituto de Pescas que forma técnicos médios na área marítima e de pescas. Caricato é que a disciplina é Segurança no Mar.

Os dois professores estão detidos porque segundo a direcção houve negligência dos mesmos mas os alunos refutam e dizem que a culpa é da direcção do instituto.

"Os professores estavam lá a todo momento tudo fizeram até levarem uma das falecidas ao hospital”, disse um dos alunos.

“Estão a dizer que os professores fugiram, não é verdade, a culpa é da direcção do Instituto na pessoa da Directora do Instituto, porque os professores só acatam ordens da direcção”, acrescentou afirmando ainda que “não entendemos um Instituto destes só tem um professor de segurança no mar".

As práticas segundo os alunos deviam ser realizadas na piscina do Instituto que não está a funcionar e esta aula prática que vitimou os três estudantes foi a primeira.

"Nós somos os primeiros alunos do Instituto de Pescas e nunca tivemos uma aula prática na piscina e esta no mar também foi a primeira", disse o aluno.



A VOA falou com um dos familiares de uma das vítimas que assegurou que as três famílias estão a preparar uma acção judicial contra o Instituto alegando negligência da escola na morte dos três alunos.

Nós contactamos a directora do Instituto Politécnico das Pescas por telefone, não atendeu a nossa chamada.

Falamos com um elemento da Direcção que se apresentou apenas por Engenheiro Mbuco e informou que a direcção do Instituto não se pronuncia sobre esta matéria já que está criada uma comissão no ministério das Pescas onde devem ser canalizadas todas as questões.

Nós tentamos ao telefone para contactar o ministro de tutela mas sem sucesso.

Sem gravar entrevista um dos alunos do Instituto contou a VOA

que desde que o Instituto de Pescas foi inaugurado com a morte dos três alunos afogados no mar, eleva-se para sete o número de pessoas ligadas ao Instituto Politécnico de Pescas que perderam a vida, por diversas razões, incluindo um professor que morreu atropelado nas imediações do Instituto.