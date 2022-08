Iniciou a votação presidencial no Quénia  

NAIROBI, Quénia (AP) - As assembleias de voto abriram nesta terça-feira (9) para uma eleição presidencial incomum no Quénia, onde um líder da oposição de longa data apoiado pelo presidente cessante enfrenta um vice-presidente, que se autodenomina estranho.

A eleição é considerada apertada, e o centro económico da África Oriental pode ter uma segunda volta, primeira vez. Nalguns locais, centenas de eleitores fizeram fila muitas horas antes da abertura das urnas.

Os principais candidatos são Raila Odinga, que disputa a presidência há um quarto de século, e o vice-presidente William Ruto, que destacou uma infância humilde para atrair milhões de quenianos em dificuldades, há muito liderados por dinastias políticas.

“É em momentos como este que os poderosos percebem que são os simples e comuns que eventualmente fazem a escolha”, disse um sorridente Ruto a jornalistas depois de se tornar um dos primeiros eleitores. “Estou ansioso pelo nosso dia vitorioso.” Ele pediu aos quenianos que sejam pacíficos e respeitem as escolhas dos outros.

Mais de 22 milhões de pessoas estão registadas para votar nesta eleição em que as questões económicas podem ser de maior importância do que as tensões étnicas que marcaram as anteriores, com resultados às vezes mortais.

O presidente cessante Uhuru Kenyatta, filho do primeiro presidente do Quénia, foi além das linhas étnicas habituais ao apoiar o rival de longa data Odinga, após a sua amarga disputa eleitoral de 2017. Mas tanto Odinga quanto Ruto escolheram companheiros de candidatura do maior grupo étnico do país, Kikuyu.

Odinga fez história ao escolher Martha Karua, a primeira mulher a ser uma das principais candidatas à vice-presidência. "Faça a sua voz ser ouvida", disse ela depois de votar cedo com um gorro de tricô, sinal do clima excepcionalmente frio nalgumas partes do país.

O aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis, a enorme dívida do governo, o alto desemprego e a corrupção generalizada mostram que as questões económicas estão no centro de uma eleição em que os gastos não regulamentados de campanha destacaram a desigualdade do país.

Os quenianos esperam uma votação pacífica. As eleições podem ser excepcionalmente conturbadas, como em 2007, quando o país explodiu depois de Odinga alegar fraude e mais de mil pessoas foram mortas. Em 2017, o tribunal supremo anulou os resultados das eleições, pela primeira vez em África, depois de Odinga contestar, por irregularidades.

Odinga depois boicotou a nova votação e se proclamou o “presidente do povo”, resultando em acusações de traição. Um aperto de mão entre ele e Kenyatta acalmou a crise.

Esta é provavelmente a última tentativa de Odinga aos 77 anos de idade, e os quenianos e observadores eleitorais estarão atentos para ver como seus apoiantes, muitas vezes apaixonados, irão reagir aos resultados e a quaisquer alegações de manipulação.

Os resultados oficiais devem ser anunciados no espaço de uma semana após a eleição, mas espera-se impaciência se não vierem antes deste final de semana. A subfinanciada Comissão Eleitoral está sob pressão para garantir uma votação tranquila.