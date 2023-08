Incêndio no Havai mata mais de 90 pessoas

O número de vítimas mortais do incêndio na ilha havaiana de Maui subiu para 93 no sábado, e as autoridades dizem esperar que a contagem continue a aumentar.



O chefe da polícia de Maui, John Pelletier, disse que duas das vítimas foram identificadas, mas não divulgou os seus nomes.



A identificação dos restos mortais frágeis e queimados tem sido difícil, disse Pelletier. "Pegamos nos restos mortais", disse ele, "e eles desfazem-se".



Sábado foi o primeiro dia em que foram utilizados cães farejadores de cadáveres.



Lahaina, uma cidade turística histórica e centenária da ilha, foi totalmente destruída.



Os habitantes da ilha queixam-se de que as sirenes destinadas a avisá-los em caso de emergência nunca foram activadas à medida que o fogo se propagava. O Governador do Havai, Josh Green, prometeu que será efectuada uma investigação sobre a resposta de emergência da ilha.