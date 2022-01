Incêndio faz ruir edifício em Nova Iorque e deixa um morto

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, incluindo cinco agentes da polícia, numa explosão seguida de incêndio que fez ruir um edifício na cidade de Nova Iorque na terça-feira, 18 Janeiro, disse o corpo de bombeiros.

O incidente teve lugar no Bronx, acrescentou um porta-voz dos bombeiros.

Os meios de comunicação social disseram que uma explosão de gás tinha provocado o incêndio e o colapso de um edifício.

Um vídeo publicado no website do New York Post mostra chamas e colunas de fumo negro no exterior de um edifício, enquanto os agentes da polícia pediam às pessoas para se afastarem do local.

No início deste mês, 17 pessoas morreram quando um incêndio no Bronx começou devido ao mau funcionamento de um aquecedor eléctrico num edifício de baixa renda.

(REUTERS)