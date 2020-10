Incêndio deixa um morto no maior hospital federal no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu o Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, provocando a morte de uma mulher de 42 anos, que estava internada com Covid-19.

O Corpo de Bombeiros informou que as chamas foram controladas no final da manhã, mas o comandante-geral, Leandro Monteiro, realçou que o hospital não possui certificação da corporação.

"O hospital sofreu duas notificações, depois o procedimento e dois autos de infracção. E agora estamos num processo de interdição, mas é humanamente impossível interditar um hospital com 400 leitos", disse Monteiro.

O Hospital Federal de Bonsucesso, às margens da Avenida Brasil, é a maior unidade de saúde do Rio Janeiro em volume de atendimentos, com cerca de duas mil pessoas a circular diariamente no estabelecimento, segundo a assessoria de imprensa.

Desde o ano passado, registaram-se pelo menos um incêndio de grandes proporções e outros três princípios de incêndio em hospitais do Rio de Janeiro.