Incêndio deixa 41 mortos e 14 feridos numa igreja copta no Egípto

Um incêncio deixou 41pessoas mortas e 14 feridas neste domingo, 14, na igreja de Abu Sifine, no distrito operário de Imbaba, no noroeste da capital do Egipto.

O incêndio que começou por razões desconhecidas, segundo as autoridades, aconteceu durante o serviço religioso deste domingo.

O Presidente Abdel Fattah al-Sisi escreveu na sua página no Facebook ter mobilizado “todos os serviços estatais para garantir que todas as medidas sejam tomadas".

Mais tarde, os bombeiros informaram que as chamas foram controladas.

A Igreja Copta Egípcia relatou "41 mortos e 14 feridos" com base em "fontes do Ministério da Saúde", num comunicado também publicado na sua página no Facebook.

A Procuradoria Geral da República informou ter aberto uma investigação e enviado uma equipa ao local para determinar as causas do incêndio.

Os coptas são a maior comunidade cristã no Médio Oriente, com pelo menos 10 milhões de fiéis dos 103 milhões de habitantes do Egito.

