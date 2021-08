Inaugurações de Nyusi não representam desenvolvimento equilibrado, opinam especialistas

O director do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), Adriano Nuvunga, diz que as inaugurações que o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nusi, tem estado a fazer, estão longe de constituirem a ideia de um desenvolvimento equilibrado.

O Presidente Filipe Nyusi, afirmou, no passado fim-de-semana, na província nortenha do Niassa, que ele e o seu Governo têm pressa em promover um desenvolvimento equilibrado do país.

Ele falava após inaugurar a rede eléctrica do Posto Administrativo de Macaloge, no distrito de Sanga, e realçou que a provisão de serviços básicos de energia, saúde, educação e água é essencial para a remoção das assimetrias regionais.

Assimetrias são reais

Para o director do CDD, as assimetrias regionais "são a realidade de Moçambique, e em termos de desenvolvimento, o país estagnou; é verdade que há inaugurações aqui e acolá, mas não são inaugurações que estão longe de promover o esperado desenvolvimento e muito menos de constituirem a ideia de desenvolvimento equilibrado".

Nuvunga disse que o Governo de Moçambique, a meio do seu segundo mandato, "está completamente à margem daquilo que é o desiderato do desenvolvimento, "porque Moçambique está viver a sua pior crise económica e social por causa das dívidas ocultas, e estas iam na contra-mão do desenvolvimento".

Decisões corruptas

Ele realçou que Moçambique "está a viver as consequências dessas decisões corruptas que foram tomadas, relativamente a essas dívidas; então, não se pode, em Moçambique, dizer que se está a promover o desenvolvimento, muito menos o desenvolvimento equilibrado, sem que o Governo esteja a promover uma acção contra a corrupção".

Na opinião do professor Custódio Fernandes, "só acções muito concretas podem tirar as províncias do Niassa, Cabo Delgado, Zambézia, Inhambane e Gaza do estado de subdesenvolvimento em que se encontram e com índices de pobreza bastante elevados".

"Hoje ninguém pode negar que as assimetrias regionais são um facto em Moçambique", afirmou o director executivo da Sekelekani, instituição moçambicana de promoção de comunicação para o Desenvolvimento, Tomás Vieira Mário.

Por seu turno, o coordenador de Projectos na organização Observatório do Meio Rural, João Feijó, defende que o Estado deve apostar fortemente em investimentos públicos na zona norte do país, como forma de reduzir as assimetrias regionais.