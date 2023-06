Início de cessar-fogo traz tréguas aos combates na capital do Sudão 

O início de um cessar-fogo de 72 horas com o objetivo de acalmar mais de dois meses de conflito entre facções militares rivais do Sudão trouxe uma trégua nos confrontos em Cartum no início de domingo, após batalhas e ataques aéreos durante a noite, disseram os residentes.



O exército sudanês e as forças rivais de apoio rápido (RSF) concordaram em abster-se de ataques e de procurar obter vantagens militares durante o período de cessar-fogo, que teve início às 6h00 (04h00 GMT), bem como em permitir a entrega de ajuda, disseram os mediadores sauditas e norte-americanos. Várias tréguas anteriores não conseguiram travar os combates.

A luta pelo poder entre os dois lados transformou a capital numa zona de guerra assolada por pilhagens, levou a explosões de combates noutras regiões e desencadeou uma forte escalada de violência em Darfur, no oeste do Sudão.



Nas horas que antecederam o início do período de tréguas, testemunhas relataram confrontos e ataques aéreos em várias zonas de Cartum e Omdurman, uma das duas cidades adjacentes que formam a capital mais alargada na confluência do rio Nilo.

"A situação em Cartum está calma, especialmente porque ontem à noite houve ataques aéreos e foi aterrador", disse Salaheldin Ahmed, à Reuters, por telefone, na manhã de domingo, manifestando esperança de que as tréguas possam ser o "princípio do fim" da guerra.



"Estamos cansados", disse ele. "Chega de guerra, morte e pilhagem".



Cessar-fogos anteriores, mediados pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos em conversações em Jeddah, permitiram a entrega de alguma ajuda humanitária à medida que os combates diminuíam, mas ambos os lados violaram repetidamente os acordos.



O conflito, que eclodiu devido a disputas sobre um plano de transição para eleições sob um governo civil quatro anos após o derrube do autocrata Omar al-Bashir durante uma revolta popular, intensificou-se desde o início de junho.



Na segunda-feira, a Alemanha, o Qatar, a Arábia Saudita, o Egipto e as Nações Unidas organizam uma conferência de doadores em Genebra, com o objetivo de atrair promessas de financiamento para a ajuda humanitária no Sudão.



Segundo as Nações Unidas, mais de metade da população de 49 milhões de pessoas necessita atualmente de assistência humanitária no Sudão, o que exige um financiamento de cerca de 3 mil milhões de dólares até ao final do ano.



A ONU apelou também a cerca de 500 milhões de dólares para a crise dos refugiados causada pelo conflito. Mais de 500.000 pessoas fugiram para os países vizinhos do Sudão, para além de cerca de 1,7 milhões que foram deslocadas internamente.