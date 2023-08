Inércia no combate aos raptos pode ter contribuído para o afastamento da ministra moçambicana do Interior

Através de um despacho divulgado na noite passada, 28, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou o afastamento de Arsénia Massingue do cargo de Ministra do Interior, menos de dois anos depois da nomeação.

O comunicado presidencial não indica as razões da retirada da confiança na então ministra, mas, analistas não têm dúvidas que Massingue é afastada por falta de resultados no combate aos raptos.

"A nomeação de Arsénia Massingue, na altura, visava responder, efectivamente, a problemática dos raptos e pelo tempo que ficou, acho que fez muito pouco para resolver o problema" avalia o analista politico Gil Aníbal.

Aliado a esta hipótese, o jornalista Alexandre Chiúre diz que Massingue pode ter sido vítima da sua inércia para dar despacho a um expediente para a entrada de operativos israelitas que, através de vários lobbies, tentam há algum tempo, entrar para assumir o combate aos raptos no país.

"Houve esse dossier que ela herdou do seu antecessor, contudo, ela não foi capaz de dar celeridade, o que levou a que o próprio Presidente da República questionasse, numa das sessões do Conselho de Ministros, as causas da falta de avanços, numa circunstância em que a polícia não está a ser capaz de acabar com os sequestros (...) acho que foram esses os factores que ditaram o seu afastamento" disse Chiure.

Para o cargo de Ministro, Nyusi foi resgatar Pascoal Ronda, um general na reserva, que há mais de duas décadas desempenhou o cargo de Comandante Geral da Polícia. A sua nomeação divide opiniões.

Aníbal considera que Ronda vai trazer a energia e conhecimento necessário para purificar as fileiras da polícia que, vezes sem conta, tem sido vista como albergando alguns elementos que colaboram com o crime.

Mas Chiúre considera que a escolha não foi acertada.

"Eu conheço o general Ronda. É um grande general, que já assumiu grandes cargos na polícia, mas acho que mas ele já está cansado e deviam lhe deixar descansar," frisou Chiúre.

Arsénia Massingue deixa para a história o facto de ter sido a primeira mulher a dirigir o ministério do Interior.