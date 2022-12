Imigrantes deixados em frente à casa da vice-Presidente dos EUA

Fontes em Washington dizem que três autocarros cheios de famílias de migrantes chegaram perto da casa da vice-Presidente americana na véspera do Natal, dia 24, provenientes do Texas.

As autoridades do Estado republicaram não confirmaram o seu envolvimento nesse episódio, mas situações de género têm sido protagonizados por governadores de Estados republicanos perto da fronteira com o México, para chamar a atenção para as políticas de imigração do Governo Biden.

Tatiana Laborde, directora superintendente do SAMU First Response, diz que os autocarros que chegaram na noite de sábado a Washington, transportavam cerca de 110 a 130 pessoas.

Alguns usavam apenas camisola, apesar das temperaturas em torno de menos 9 graus Celsius, na véspera de Natal mais fria já registadas em Washington.

Organizações locais tinham autocarros prontos para levar os migrantes a uma igreja onde pernoitaram.

Entre o grupo havia mulheres e crianças pequenas.



Laborde disse que os funcionários tinham cobertores prontos para as pessoas que chegaram.

Uma rede de restaurantes local doou jantar e café da manhã.

A maioria das pessoas, segundo as organizações de apoio, tem outros destinos e devem permanecer em Washington por pouco tempo.



O gabinete do governador de Texas Greg Abbott não respondeu a um pedido de comentário hoje, mas na semana passada informou que o Governo do Estado forneceu viagens de autocarro para mais de 15.000 pessoas desde Abril para Washington, Nova Iorque, Chicago e Filadélfia.

Abbott e o governador do Arizona, Doug Ducey, ambos republicanos, são fortes críticos da forma como o Presidente Joe Biden lida com a situação na fronteira EUA-México, onde milhares de pessoas tentam cruzar diariamente, muitas delas em busca de asilo.

Autoridades de ambos os lados da fronteira procuram ajuda de emergência para montar abrigos e prestar serviços para migrantes, com muitos a dormir nas ruas no inverno rigoroso.