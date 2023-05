Imagens de satélite mostram petroleiros apreendidos pelo Irão ao largo de Bandar Abbas

Dois petroleiros recentemente apreendidos pelo Irão estão ancorados ao largo da costa de uma das suas principais cidades portuárias no estratégico Estreito de Ormuz, de acordo com fotografias de satélite analisadas pela The Associated Press no domingo.



As fotografias do Planet Labs PBC mostram o Advantage Sweet e o Niovi a sul de Bandar Abbas, perto de uma base naval na cidade portuária da província iraniana de Hormozgan, no sábado.

A sua captura representa apenas a mais recente apreensão de navios realizada pelo Irão no meio de tensões com o Ocidente por causa do rápido avanço do seu programa nuclear, embora pareça que os dois navios possam ter sido apreendidos por razões diferentes.



O Irão apreendeu o navio Advantage Sweet, com bandeira das Ilhas Marshall, composto por 23 indianos e um russo, no dia 27 de Abril, quando viajava no Golfo de Omã. Teerão alegou que o navio tinha batido noutro navio, embora os dados de localização do Advantage Sweet não mostrassem qualquer comportamento errático na sua viagem. No passado, o Irão fez alegações sobre a apreensão de navios para encobrir a sua utilização como peões nas negociações com o Ocidente.



O Advantage Sweet transportava petróleo bruto do Kuwait para a empresa americana de energia Chevron Corp. de San Ramon, Califórnia, na altura da sua captura. A sua apreensão ocorre no momento em que um outro navio-cargueiro que se crê transportar crude iraniano desapareceu do ancoradouro ao largo de Singapura, um ano depois de ter sido identificado como estando a tentar fugir às sanções dos EUA.



O Financial Times, bem como a empresa de informações marítimas Ambrey, informaram que o navio Suez Rajan foi apreendido por ordem das autoridades americanas.



As autoridades norte-americanas e as pessoas ligadas ao Suez Rajan não responderam às perguntas sobre o desaparecimento do navio-cargueiro quando se dirigia para oeste.



As imagens de satélite mostraram um segundo navio, o Niovi, um petroleiro com bandeira do Panamá, que foi apreendido pela Guarda Revolucionária paramilitar do Irão na quarta-feira, quando saía de uma doca seca no Dubai, Emirados Árabes Unidos, com destino a Fujairah, na costa oriental dos EAU. Embora não transportasse qualquer carga, os dados da S&P Global Market Intelligence vistos pela AP mostraram que o Niovi em Julho de 2020 recebeu petróleo de um navio conhecido na altura como Oman Pride.



O Tesouro dos EUA em agosto de 2021 sancionou o Oman Pride e outros associados ao navio por estar "envolvido em uma rede internacional de contrabando de petróleo" que apoiava a Força Quds, a unidade expedicionária da Guarda Revolucionária que opera em todo o Oriente Médio.