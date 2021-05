Ilha do Príncipe e Cabo Verde cooperam na educação

O presidente do Governo da Região Autónoma da Ilha do Príncipe, Filipe Nascimento, está em Cabo Verde para estreitar a cooperação, em particular na educação, comunicação social e agricultura.

Nascimento deve assinar acordos com as universidades de Cabo Verde e de Santiago, bem como com a Radiotelevisão cabo-verdiana.

No sector da educação, Filipe Nascimento destaca a pronta colaboração do município de Santa Cruz que ajudou a montar o ensino secundário na ilha do Príncipe com envio de professores, e espera agora alargar a parceria nas áreas de formação profissional e superior.

"Por isso estamos cá a tratar das estratégias e assinar protocolos com a UNICV e a UNISANTIAGO", disse Nascimento.

Na área do agro negócios, os responsáveis pretendeminteirar-se da experiência cabo-verdiana em matéria da produção de aguardente, no sentido de melhorar o produto feito no Príncipe e pensar naexportação.

