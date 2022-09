Igreja da Inglaterra proíbe filha de Desmond Tutu de oficiar funeral

A Igreja Anglicana disse que a filha do falecido arcebispo Desmond Tutu não poderia ser oficiante no funeral do seu padrinho, na Inglaterra, porque ela é casada com uma mulher.

A Rev. Mpho Tutu van Furth disse ao The New York Times que estava “espantada” pela “falta de compaixão” da igreja.

No entanto, Tutu conseguiu, no final, cumprir o desejo do seu padrinho. Ela dirigiu o funeral, pois o serviço foi transferido de uma igreja para o seu jardim, em Shropshire, na quinta-feira.

Martin Kenyon, padrinho de Tutu, morreu na semana passada, aos 92 anos de idade.

Kenyon e Desmond Tutu tornaram-se amigos quando ambos eram estudantes do Kings College. O arcebispo era padrinho da filha de Kenyon