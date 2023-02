Iate e casas do vice-presidente da Guiné Equatorial apreendidos na África do Sul

Um tribunal superior ordenou a apreensão das propriedades de Teodoro Nguema Obiang Mangue, juntamente com o seu super iate atracado na Cidade do Cabo.

As ordens surgiram de um processo judicial apresentado pelo empresário sul-africano Daniel Janse van Rensburg.

O empresário diz que saúda a apreensão do iate e das propriedades. Notou que o caso está nas mãos da justiça na África do Sul desde 2016, acrescentando que, a cada decisão, o vice-presidente Obiang, também conhecido como Teodorin, entra com um recurso.

O empresário disse que tinha sido ilegalmente detido e torturado durante 491 dias numa famosa prisão da Guiné Equatorial quando um negócio azedou em 2013, disse o seu advogado à AFP.

"Apreendemos duas casas... na Cidade do Cabo num pedido formal há duas semanas e o super iate na passada terça-feira", disse o advogado Errol Eldson, à AFP.

Foi apresentado um pedido para leiloar os bens.

Em 2021, um tribunal da Cidade do Cabo tinha condenado Obiang - o filho do presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - a pagar a Janse van Rensburg cerca de 2,2 milhões de dólares em indemnizações por danos causados

O advogado disse que o seu cliente tinha sido contratado por um político da Guiné Equatorial, Gabriel Angabi, "para criar uma companhia aérea" no país rico em petróleo mas empobrecido. Angabi era na altura presidente da câmara da capital, Malabo.

Mas após quase dois anos da criação da companhia aérea com "tudo no local e as aeronaves estavam prontas para começar a voar", o empresário foi chamado por Angabi para o que ele presumiu ser o lançamento da companhia aérea, de acordo com Eldson.

"Quando lá chegou, Angabi disse 'não queremos mais fazer isto, queremos o nosso dinheiro de volta'", disse o advogado.

Tendo gasto todo o dinheiro no projecto, Janse van Rensburg não reembolsou Angabi, que alegadamente é parente da primeira família presidencial.

"Ele pegou no telefone falou para o vice-presidente Obiang e em 10 minutos a força de intervenção rápida estava lá... eles pegaram no Daniel e atiraram-no para a prisão de Black Beach".

Nas suas memórias sobre a vida na prisão chamado Black Beach, publicadas em Setembro, Janse Van Rensburg escreveu "o que era suposto ser uma curta viagem de negócios à Guiné Equatorial transformou-se numa viagem às profundezas do inferno".

Os móveis de Obiang - duas residências nos subúrbios afluentes da Cidade do Cabo - já foram leiloados.

O seu advogado Victor Nkhwashu recusou-se a comentar.

Imagem da Playboy

O pai de Obiang, de 80 anos de idade, é o chefe de estado há mais tempo no poder se excluirmos os monarcas.

Tomou o poder em Agosto de 1979, derrubando o seu tio, Francisco Macias Nguema, que foi então executado pelo pelotão de fuzilamento.

Suprimindo firmemente a dissidência e sobrevivendo a uma série de tentativas de golpes de Estado, ele tem permanecido desde então ao leme do estado rico em petróleo da África Central.

Há muito que é considerado como estando a preparar o seu filho para seu sucessor.

No entanto, a imagem de Teodorin tem sido manchada pela reputação deser um playboy e por escândalos no estrangeiro sobre bens suspeitos de terem sido adquiridos ilegalmente.

A França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos confiscaram milhões de dólares em bens, desde mansões a carros de luxo, enquanto que a França também lhe aplicou uma pena suspensa de três anos e uma multa de 30 milhões de dólares.

O governo da Guiné Equatorial ainda não se pronunciou sobre a apreensão dos bens do vice-presidente. Quando a VOA ligou para a embaixada do país em Pretória na quinta-feira, ninguém atendeu a chamada.