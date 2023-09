Hunter Biden formalmente acusado por posse ilegal de arma

Hunter Biden, filho do Presidente dos Estados Unidos, foi formalmente indiciado nesta quinta-feira, 14, de posse ilegal de arma, com três acusações judiciais.

As acusações foram feitas pelo procurador especial nomeado pelo Ministério da Justiça para o caso, David Weiss, que tentou antes um acordo judicial, sem resultado.



Biden foi acusado de ter mentido ao comprar uma Colt Cobra em 2018, ao não dizer que ainda se encontrava num processo de recuperação de comsumo de droga.

De acordo com a lei americana, mentir ao preencher um formulário ou possuir uma arma de fogo quando se é um consumidor de droga são crimes federais.



Duas das três acusações dizem respeito ao fato dele ter mentido, enquanto a terceira é por posse de arma sob a influência de estupefacientes.

Caso for condenado, o filho do Presidente americano pode, em tese, enfrentar 25 anos de prisão, embora na prática as sentenças nesses casos raramente incluam penas de prisão.

Ao atestar que não era usuário ilegal de drogas no momento em que comprou o revólver Colt Cobra, Biden “sabia que a afirmação era falsa”, disse o Ministério de Justiça.

A 26 de julho, um acordo judicial entre Biden e o procurador Weiss não foi aceite pela juiza do caso em Delaware.

Na altura, Hunter Biden, de 53 anos, concordou em declarar-se culpado de duas acusações fiscais menores.



Em troca, foi-lhe oferecida a liberdade condicional, pois já havia pago o que devia ao Estado, juntamente com as multas.



No mesmo acordo, Weiss concordava em suspender a acusação de porte de arma se Biden completasse o “desvio pré-julgamento”, que muitas vezes envolve aconselhamento ou reabilitação.

Justiça vs política



A acusação surge dois dias depois de os republicanos no Congresso terem aberto uma investigação de impugnação contra o Presidente Joe Biden, alegando que, quando era vice-presidente, beneficiou-se financeiramente dos negócios do seu filho com entidades estrangeiras.



Os problemas com a justiça de Biden, um advogado formado em Yale e e lobista, constituem um problema crescente à candidatura do pai a um segundo mandato, em 2024.



Sem oferecer qualquer prova, os republicanos acusaram o Ministério da Justiça de proteger o filho de Biden e acusaram Weiss, republicano, de ter sido muito suave com Hunter.

Deputados dos EUA têm investigado Hunter há meses, mas, até agora, não há nenhuma prova de que os seus negócios tenham sido beneficiados por ser filho de Biden ou que tenham beneficiado o Presidente.



Hunter Biden nunca ocupou um cargo no Governo nem na campanha eleitoral do pai.

Joe Biden e a Casa Branca têm reiterado que não há qualquer envolvimento do Presidente com os negócios do filho.