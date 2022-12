As receitas da Huawei em 2022 são quase as mesmas do ano passado

A gigante chinesa de tecnologia Huawei diz que não está mais em “modo de crise”, após anos de restrições nos EUA, que limitaram as suas vendas no exterior.

"As restrições americanas agora são o nosso novo normal e voltamos aos negócios, disse Eric Xu, presidente do conselho da Huawei, em comunicado divulgado na sexta-feira.

Tal perspectiva ocorre quando a empresa também revela que a sua receita de 91,6 biliões de dólares, em 2022, nos EUA foi quase a mesma do resultado final do ano passado.

Li Chengdong, analista da indústria de eletrónicos, com sede em Pequim e fundador do Dolphin Think Tank, disse ao serviço mandarim da VOA que a Huawei acredita ter muita experiência em sobreviver à crise e continuar crescendo. Portanto, continua optimista e também está activamente em novos negócios.

"Eles (executivos da empresa) acreditam que toda a vez que a Huawei tiver uma crise, a eficácia de combate de toda a equipa aumentará", disse Chengdong.

A Huawei, a primeira marca global de tecnologia da China, sofreu um golpe em 2019, quando o então presidente Donald Trump bloqueou o acesso da empresa aos processadores dos EUA e outras tecnologias, alegando que a empresa facilitava a espionagem chinesa.

A Huawei negou as acusações.

Na sua declaração, Xu disse que o negócio de rede de telecomunicações da empresa manteve "um crescimento constante" e que o declínio no seu sector de dispositivos móveis havia reduzido.