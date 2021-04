Huambo: PRS ameaça intentar queixa-crime contra administrador municipal

O secretário do Partido de Renovação Social no Huambo,Solya Selembe, afirma que pretende avançar com uma queixa-crime junto da PGR contra o administrador do município do Chicala Tcholonhanga por alegadamente o ter ameaçado de morte.



Selembe disse que as ameaças surgiram depois de ter denunciado desvios de dinheiro do PLano Integrado de Intervençao nos Municípios, PIIM.

“Esté em curso um processo de queixa-crime contra este administradores por me ter telefonado e ameaçado afirmandoque esta minha atitude poderia me custar a vida”, disse Solia Solemde.

O administrador da Chicala Tcholohanga, Paulo Moma Cundomboca diz ser tudo mentira sustentando que ao nível do partido que dirige não existem problemas com os partidos políticos.

“Deve ser uma frustração de não ter sucesso de fazer trabalhos no município”, disse desafiando Selembe a publicar audio da ameaça que lhe foi feita.

O municipio do, comtenpla oito aldeias e é descrito como um dos mais subdesenvolvidos da região.

Há duas semana, dois militantes da UNITA foram mortos, no Londuimbali vitimas, segundo confirmou a secretária da UNITA, Navita Ngola,de actos de intolerância politica.

Contudo a secretária do MPLA, Lotti Nolika, rejejtou as acusações de intolerância política afirmando tratarem-se mais de assuntos entre famílias, do que própriamente questões politicas.

O administrador deTchicala Cholohanga, Paulo Cumdumboca concordou afirmandoque militantes “chegam na lavra de um cidadão que não conhecem e querem colocar bandeiras e ali as famílias entram em atritos”.