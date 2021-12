Huíla: Polícias vão ser testados a consumo de álcool

A Polícia Nacional (PN) na província angolana da Huíla vai reforçar o controlo dos níveis de consumo de álcool entre os seus efectivos com vista a prevenir que estes estejam susceptíveis aos excessos durante o exercício das suas funções.

O anúncio do reforço desta medida, que será implementada todos os dias à entrada e à saída das esquadras policiais, surge na sequência da morte há dias de um adolescente baleado por um agente da Polícia Nacional em serviço e que de acordo com exames estaria com níveis de alcoolemia elevados.

Para o comandante provincial da Polícia Nacional na Huíla, Comissário Divaldo Martins, é preciso acabar com os erros fatais no seio da corporação, em muitos casos associados ao consumo de álcool.

“Nós temos um procedimento de testagem do efectivo antes da entrada em serviço. Sucede que os efectivos durante o serviço com aquelas saquetas de bebidas alcoólicas nos bolsos acabam por consumir álcool. Então o que vamos fazer é testagem à entrada e à saída para garantir que não haja mais erros fatais causados eventualmente pelo excesso de álcool”, disse Martins.

Na visão do jornalista João Katombela, o consumo de álcool entre os efectivos tem impacto negativo na actuação desses agentes do Estado.

“Além do alcoolismo, se se controlar também o manuseio das armas que os efectivos vão usando durante o seu tempo de serviço, acidentes como esse vão-se evitar. Sabemos que o consumo de álcool diminui as capacidades visuais e mentais”, afirmou o jornalista.

A medida a ser concretizada nos termos em que é anunciada prestigia a imagem da PN, segundo o jurista Bernardo Peso, quem acrescenta que a mesma não coloca em causa nenhum direito dos efectivos.

Bernardo Peso, dúvida no entanto da sua eficácia.

“A formatura geralmente é antes das 8h ele (polícia) termina a missão no fim do dia. Então ao longo deste lapso de tempo muita coisa terá acontecido e o efeito do álcool terá passado também. A minha questão é na eficácia. O senhor comandante tem que pensar como tornar eficaz essa sua medida se não serão como aquelas medidas que não produzem efeitos do ponto de vista social”, afirmou o jurista.