Huíla: Partidos apontam para bons resultados no dia 24

No último dia da campanha eleitoral alguns partidos na Huíla falam eem balanço positivo e fazem contas aos resultados do dia 24.

Victor Domingos António, presidente provincial do Partido Humanista de Angola, (PHA), diz que, apesar das dificuldades que admite ter encontrado na longa jornada de caça ao voto, a jovem formação política está confiante na eleição de pelo menos um deputado no círculo local.

“Somos novos na senda da dinâmica política, mas na verdade estamos preparados para este desafio”, sublinha.

De passagem à Huíla, o presidente da FNLA, Nimi a Simbi, viu na região a força de ressurgimento do "partido dos irmãos".

“Queremos conquistar o maior número de votos possíveis aqui", estima.

Quintino Moreira, que encerrou a caça ao voto pela APN na Huíla, denota confiança depois do trabalho e espera que as eleições decorram em clima de harmonia.

“O apelo que deixamos é de esperança, o povo deve ter esperança que se puderem votar no partido certo no dia das eleições poderá mudar o curso da história”, sustenta.

Confiante na vitória está a UNITA que, de acordo com o seu director de campanha, Augusto Samuel, vai agora garantir a fiscalização e o controlo do voto junto das assembleias de voto, para as quais estão destacadas cerca de cinco mil delegados de lista.

“Estamos a fazer tudo ao nosso alcance para que até 4 horas antes do início da votação, isto é, no dia 24, este exército entre aspas de delegados de lista esteja no seu local de trabalho, os níveis de moral são muito altos e as pessoas querem controlar o voto até às últimas consequências”, afirma confiante.

Crente no cumprimento das tarefas, o primeiro secretário do MPLA no município da Chibia, Sérgio Velho, repete o tom do discurso do partido dos camaradas de se manter no poder depois de 24 de Agosto.

“Estamos na fase derradeira, terça-feira é o chamado dia de reflexão. As pessoas possam ir a casa reflectir para que se vote bem para que se vote para uma Angola mais próspera esse é o propósito do nosso partido esse o propósito do nosso grande MPLA”, concluiu.

Na Huila, 1045 assembleias de voto irão atender na Huíla 1.235.710 eleitores.