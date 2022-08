Huíla: Entre promessas e dúvidas, eleitores esperam poder votar nas melhores propostas

Quatro dos líderes dos oito partidos concorrentes às eleições do dia 24 em Angola já passaram pela província da Huíla, com promessas de mudanças no estilo de governação com profundas reformas do Estado, combate às consequências da seca e à fome com investimento forte na agricultura e melhoria nos serviços sociais básicos de saúde e educação, água.

Neste sábado, 13, o líder do MPLA, João Lourenço, estará no Lubango na caça aos votos na segunda maior praça eleitoral do país, onde os eleitores mostram a sua desconfiança ante tantas promessas.

Numa altura em que decorrem, a par da campanha eleitoral, as inscrições ou matrículas no ensino geral para o ano lectivo 2022/2023, pais e encarregados de educação buscam por uma vaga diante da pouca oferta no Instituto Técnico de Saúde do Lubango, o único público que recebe candidatos para os cursos nas áreas de saúde.

Esta situação leva alguns cidadãos a afirmar que este é um desafio do próximo Governo.

“Significa que o Governo tem que trabalhar mais e construir mais escolas de saúde de forma a suprimir estas enchentes. Atendendo a isto, a alternativa é bater a porta aos colégios”, disse um dos entrevistados da VOA, enquanto outro acrescentou que “também as vagas são muito poucas e é preciso investir mais em escolas”.

Duas semanas depois do início da campanha eleitoral, um eleitor no Lubango afirmou que “todos os candidatos estão a correr atrás do voto e têm apresentado as suas propostas de Governo, mas muitas dessas propostas também ,vamos dizer assim, são exageradas, como acabar com a fome, com a violência doméstica”.

Outro lamenta que “os nossos políticos façam promessas e depois quando ganharem o poder não cumprem e deixam ansiosa a população”, enquanto para outro, “é sempre a mesma coisa, sempre mentem!”.

Ante este cenário de muitas promesas, outro eleitor entrevistado pela VOA diz esperar que “as pessoas pensem muito bem em como votar e acreditem no partido em que vão votar para ver se as coisas melhoram”.