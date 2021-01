Huíla: Chefe do Departamento de Saúde foi preso por alegado crime de peculato

O chefe de departamento de saúde pública e controlo de endemias da Huíla voltou a ser detido agora por crime de peculato.



Ainda a cumprir um processo judicial com Termo de Identidade e Residência (TIR) por falsificação e venda de testes de Covid-19, instaurado em Dezembro de 2020, José Hélio Chiangalala, foi recolhido para as cadeias por alegado desvio de 3 milhões de Kuanzas, que serviriam para a formação sobre inserção de dados no sistema informático no sector que dirige.

Igualmente detida está uma técnica de estatística do mesmo departamento, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) da Huíla, Sebastião Vica, que esclareceu o móbil do crime.

“ Este valor foi alocado por via de banco e este gestor retirou um valor avaliado em três milhões de kwanzas para o cumprimento de rubricas relativas ao transporte dos técnicos e do pessoal que iria participar da formação e na verdade acabaram utilizando as viaturas da direcção provincial de saúde e este valor serviu para seus intentos”, disse Vica