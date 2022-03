Huíla: Apenas 49 por cento dos votantes actualizaram o registo eleitoral na província

A duas semanas do encerramento do registo eleitoral oficioso em Angola, na província da Huíla, muitas pessoas deixaram para para o fim do período para irem aos Balcões Únicos de Atendimento Público (BUAP), que nos últimos dias têm visto enormes enchentes.

A Huíla definiu actualizar 4.046.109 eleitores mas até ao início de Março apenas 2.021.669 cidadãos se registaram, correspondente a 49 por cento do universo de eleitores.

Os cidadãos voltam a queixar-se da lentidão no atendimento e apontam várias razões para justificar o porquê de aderirem apenas agora no último mês.

“Penso que eles deviam expandir o trabalho, colocar balcões móveis nos bairros, nas escolas", diz Márcia, que justifica a ida ao BUAP agora com "trabalho".

António de Jesus, disse que o processo é difícil.

"Estamos aqui a tratar o cartão de munícipe, mas está difícil, já estive cá ontem. Não estive cá estava no Cunene onde queria actualizar, mas lá disseram para fazê-lo no Lubango por ser o local de residência”, explica.

A UNITA, principal partido da oposição, sugere que o processo devia ser menos burocrático para não deixar ninguém de fora.

“Qual é o problema de todos os BUAP atenderem todos? Tem bilhete atende, não tem bilhete tem cédula atende, não tem cédula tem certidão atende, não tem bilhete não cédula não certidão, mas há um soba, uma autoridade qualquer que testemunha, que é angolano nasceu mesmo nesta mulemba e prova que viveu mesmo aqui atende”, defende o secretário provincial local, Augusto Samuel.

Numa declaração recente o ministro da Administração do Território, Marcy Lopes, lembrou os partidos políticos sobre a sua responsabilidade no recenseamento dos seus militantes.

Para imprimir maior celeridade ao processo, a directora provincial dos registos e modernização administrativa, Vayolela António, anunciou algumas medidas.

“Neste momento estão trocados em todas as sedes das províncias os aparelhos. Nós tínhamos tablets e havia uma morosidade no processo, foram trocados por postos fixos que melhoraram o desempenho de atendimento nos buaps. Aumentamos mais cem operadores que já estão nas ruas ao encontro do cidadão mesmo para fazermos cobertura a esta situação”, explica António.

O registo eleitoral oficioso abrange todos os cidadãos que completem 18 anos antes das próximas eleições ou tenham mudado de residência depois das eleições de 2017.