Hotéis querem ajuda do governo angolano no pagamento de salários

O sector hoteleiro na província angolana do Uíge clama pela comparticipação do governo no o pagamento de salários dos trabalhadores, durante os meses que durar o período de isolamento social imposto pelo Estado de Emergência.

Alcino Barnabé, gerente do Hotel Kuílo disse que os hoteis estao a “a passar por um momento critico”.

Barnabé manifestou relutância em despedir trabalhadores “por não ser culpa do empregado"

Disse ainda que a o que se vive também' não é culpa do empregador” e sugeriu que o governo comparticipe com 50%dos custos salariais.

Fortunato Mazua gestor do Hotel Bago Vermelho, pediu ao governo para pagar as devidas contraídas com as unidades hoteleiras por forma a facilitar o pagamento

Mazua criticou a companhia de electricidade ENDE no Uíge pelo que disse ser o incumprimento do decreto presidencial sobre o estado de emergência, por fazer cobranças de consumo de energia nas instituições, referentes aos meses de Março, Abril e Maio.

Um porta voz da ENDE no Uíge, respondeu que cada serviço deverá pagar as suas devidas contas, acrescentando que todas as modalidades de pagamento já foram apresentadas pelo Ministério da Energia e Águas.