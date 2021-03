Homenagem a Joãozinho Morgado, o músico do Semba

A ilha do Cabo testemunhou na sede da Fundação Arte e Cultura, no passado 04 de março, a homenagem ao instrumentista Joãozinho Morgado, com a realização de um concerto intitulado `Sou Eu João Morgado´ teve música ao vivo de temas que contam com a participação do músico em questão, bem como o lançamento de um single inédito da sua autoria.

O evento contemplou uma Mesa Redonda sobre “A História Discográfica em Angola”, cujo os preletores foram: Carlos Lamartine, Gilberto Júnior, e Adriano Mixinge, que abordaram os seguintes temas;

– O Rei da Tumbas Joãzinho Morgado, Joãozinho dos Tambores;

– História Discográfica em Angola vs Valorização dos Artistas;

– Perspectivas para o futuro da indústria musical em Angola;

A par do debate, foram ainda homenageados outros lendários músicos do panorama nacional: João Lourenço Morgado, Botto Trindade e Teddy Nsingui.

Com mais de 60 anos de carreira, o filho do famoso Mestre Geraldo, Joãozinho Morgado é a principal referência da percussão em Angola, deixando a sua marca em vários sucessos nacionais e internacionais.

Criou um padrão de tocar Semba que hoje é seguido por vários instrumentistas. Por isso, a sua importância na música angolana é consderada hoje inegável.

