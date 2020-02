Homem armado com uma faca preso fora da Casa Branca após ameaças

Um homem carregando uma faca foi preso do lado de fora da Casa Branca, depois de dizer a um agente do Serviço Secreto dos EUA que estava no local para matar o presidente, disse a polícia, citada pela Associated Press.



Roger Hedgpeth, 25 anos de idade, foi preso no sábado à tarde sob a acusação de fazer ameaças de danos corporais, disse o Departamento da Polícia Metropolitana.



Hedgpeth se aproximou de um oficial do Serviço Secreto que patrulhava do lado de fora da Casa Branca e disse que estava lá para “assassinar” o presidente Donald Trump. “Eu tenho uma faca para fazer isso”, disse de acordo com um relatório policial visto pela Associated Press.



A polícia encontrou uma faca de pelo menos 7.5 centimentos na posse de Hedgpeth. Ele tinha igualmente um coldre de pistola vazio.



Hedgpeth foi preso e levado a um hospital para uma avaliação de saúde mental, disse a polícia, que apreendeu a sua viatura.